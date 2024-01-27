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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يكتسح نظيره الإماراتي 5-0 في ختام معسكره بدبي

صدى البلد

حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزا كبيرا، على منتخب الإمارات، بخماسية نظيفة، اليوم، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب الاتحاد الإماراتي، في ختام معسكر المنتخب بمدينة دبي، ضمن استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

انتهى الشوط الأول، بتقدم مصر بهدفين أحرزهما محمد شحاتة ومحمود صابر في الدقيقتين 15 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد شحاتة الهدف الثالث في الدقيقة 48، وأحرز أسامة فيصل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الخامس في الدقيقة 57.

تميز أحفاد الفراعنة بأداء منظم وجيد، وشهدت المباراة حضور وفد من السفارة المصرية في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية المهمة.

وقبد المباراة، أشاد مدرب المنتخب بأداء اللاعبين والتزامهم بتعليماته.

شهد اللقاء اندفاعًا هجوميًا منذ البداية، حيث فرض منتخب مصر سيطرته على المباراة رغم محاولات منتخب الإمارات للمنافسة. 

وأظهر الفريق المصري أداءً جيدًا وسيطرة على المباراة، مما جعله يحقق فوزًا كبيرًا.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي خلال المباراة:

حارس المرمى: علي الجابري.

الدفاع: أحمد عيد، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد طارق.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى ميسي، أحمد قطة، واسامة فيصل.

وبهذا الفوز الكبير، يستمر المنتخب المصري في استعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويظهر عزمه وقوته في المنافسات القادمة.

اتحاد الإمارات أحفاد الفراعنة الاتحاد الإماراتي الألعاب الأولمبية باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024

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