المركز الدولي للأمن الرياضي يدعم جهود كاف لتأمين كأس الأمم الأفريقية

أكد محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي أن المركز سخر جميع امكانياته وموارده لدعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأمين إجراءات الأمن والسلامة لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

وقال بن حنزاب، في تصريح له اليوم، إن المركز عمل بشكل وثيق مع لجنة السلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تطوير منظومة شاملة وغير مسبوقة للسلامة والأمن وفق أعلى المعايير الدولية، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المشاركة في دعم جهود "كاف" لتنظيم النسخة الأكثر أمانا في تاريخ البطولة.

وأضاف: نحرص من خلال التعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نقل الدروس المستفادة من أجل تعزيز ممارسات الأمن والسلامة، مستفيدين من خبراتنا في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى على مدى السنوات الماضية، وأبرزها النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".

من جانبه، أعرب ستيفن فليمنج مدير أمن الأحداث الرياضية الكبرى بالمركز الدولي للأمن الرياضي عن سعادته بمشاركة المركز في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن المركز يقدم الدعم الفني لمسؤولي السلامة والأمن في "كاف" على مستوى العمليات التشغيلية والمشورة بشأن تعزيز العمليات. وقال: نأمل في تعزيز التعاون المشترك مع "كاف" خلال الفعاليات المستقبلية.

وواصل المركز الدولي للأمن الرياضي العمل على مدار الساعة لتأمين إجراءات الأمن والسلامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية فيما يتعلق بسلامة وأمن الجماهير والسيطرة على الحشود وإدارة الأمن والمخاطر والاستجابة الطارئة للحوادث، وذلك في إطار التكليف الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمركز لتقديم الدعم الفني لتحضيرات الأمن والسلامة، الأمر الذي يعكس السمعة الدولية الرائدة التي يتمتع بها المركز في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى.

وقدم المركز، في إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي، ورشات تدريبية تستهدف بناء القدرات في مجال السلامة والأمن للجنة المنظمة للبطولة، للمساهمة في تطوير قدراتها بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمليات الأمنية وإدارة المخاطر ومبادئ الأمن والسلامة والقيادة الميدانية وخطط التعامل مع الطوارئ والاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى إدارة الحشود والتدريب على سيناريوهات عملية للتعامل مع أي مهام.

ونظم المركز زيارات ميدانية لجميع الملاعب ومراكز التدريب ومناطق المشجعين والتذاكر وغيرها من المناطق التشغيلية في جميع المدن المستضيفة للبطولة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الأمنية للاستضافة، لتأمين البطولة وترك إرث أمني مستدام يرتقي بمعايير الأمن والسلامة في القارة السمراء، كما ساهم في صياغة الوثائق الرئيسية للبطولة بما في ذلك الدليل الإرشادي لمسؤولي الأمن والسلامة في الملاعب، بالإضافة إلى نشر المركز فريقا من خبراء التحكم في الوصول لمراقبة ودعم عمليات التحكم في الوصول من خلال الإرشاد والتوجيه في الوقت الفعلي.