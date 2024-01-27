عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 25 يناير ستظل حجر زاوية مهمة جدا لتغير البلاد

النائب أكمل نجاتي،
النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من توجيه التحية لكل الشباب الطاهر الذي نادى بالتغيير في ثورة 25 يناير، موضحاً أنه كان ينظر إلى ثورة يناير بنظرة مختلفة، حيث إنه كان موظفاً ويعلم موارد الدولة ومدى تأثرها وخلافه.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"، بمناسبة مرور  13 عاماً على ثورة 25 يناير.

وأوضح نجاتي، أنه كان يتفق مع بعض متطلبات الثورة، ولكن لديه أزمة "كيف يأتي التغيير والقدرة على التغيير والتأهيل لهذا"، متابعاً: "كنا نتناقش دائما مع أصدقائنا وتواجدت المساحة بيننا وبين شباب الثورة، وهو ماذا بعد القرار كيف تكون الإدارة بعد تحقيق المطالب؟".

وتابع: كان هناك تنظيم موجود متربص للانقضاض على الثورة، وهو ما حدث بالفعل، وكان الشباب يفكرون بحماس ولم يكن هناك تخطيط، كما أن ثقة الشباب في بعض القيادات للتحدث بأسمائهم ثقة ليست في محلها وهو ما تأكد بعد ذلك.

وأضاف أن "ثورة 25 يناير ستظل حجر زاوية مهمة جدا لتغير البلاد من حكم طويل الأمد وحزب واحد ونسبة من الفساد كانت موجودة واليوم نجني ثماره والدولة تعلمت الدرس من هذه الثورة وهو الاستماع للشباب".

وأشار إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بدأ البناء المؤسسي وكان حجر الزاوية فيه الشباب، وأوصى شباب 25 يناير الذين شاركوا في الميادين بكتابة ماحدث أيام الثورة.

أدار الحوار خلال المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عماد رؤوف عضو التنسيقية، مارك مجدي عضو التنسيقية، سميرة الشريف، عضو التنسيقية، شريف الرفاعي، عضو التنسيقية.

النائب اكمل نجاتى ثورة 25 يناير مائدة مستديرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

ترشيحاتنا

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض

بوتين: روسيا تجري تحقيقات في جرائم النازيين ضد السوفييت بالحرب العالمية الثانية

الشاباك الإسرائيلي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر

قبل انطلاق نهائي مصر والجزائر لليد .. دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"ملابس وأحذية ورماد".. ماذا حدث بحريق شبرا الخيمة؟.. والنيران تحاصر 9 أشخاص

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

اﻟﻤﺰﻳﺪ