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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب غينيا الاستوائية: سنبذل قصارى جهدنا للعبور لدور الـ 8 بأمم إفريقيا

خوان ميتشا مدرب غينيا
خوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائية

قال خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، إن فريقه سيبذل قصارى جهده لعبور عقبة غينيا، غدا الأحد، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وقال ميتشا، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المنافس يضم لاعبين مميزين وجهازا فنيا رائعا، وهم مرشحون للعبور إلى دور الثمانية.

وأضاف: "ليس معنى تصدرنا للمجموعة أننا نستطيع الفوز على غينيا والتأهل ولكن يجب علينا التواضع والعمل بمنتهي القوة، وعدم الاستهانة بأي منافس".

وأوضح: "كرة القدم لا تعترف سوى بمن يجتهد ويبذل قصارى جهده، ولذلك يجب علينا الحذر وبذل أقصى الجهد للتأهل للدور التالي".

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