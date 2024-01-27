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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب غينيا: طموحنا أن نصل لأبعد نقطة في أمم أفريقيا

كابا ديوارا المدير
كابا ديوارا المدير الفني لمنتخب غينيا

قال كابا ديوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، أنهم تعلموا من درس الماضي، وأن الحذر سيكون شعارهم قبل مواجهة غينيا الاستوائية، غدًا الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأضاف ديوارا في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت: "قبل عامين، وقعنا في فخ أننا الأفضل قبل مواجهة جامبيا بدور الـ 16 في أمم أفريقيا وخرجنا، والآن يقولون نفس الشيء ولكننا لن نقع في نفس الخطأ".

وأوضح: "لن نكرر الخطأ، الأدوار الإقصائية بها مفاجآت ونسعي لعدم تكرار خطأ البطولة الماضية، فكل من تأهل لدور الـ 16 لديه نفس الطموح، وطموحنا أن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة رغم الغيابات المتمثلة في الثنائي عبد الله توري وإلياش موريبا".

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