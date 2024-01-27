الإعلام الحكومي في غزة : حياة الآلاف معلّقة في الميزان

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء اليوم السبت، إن 70% من المساعدات الطبية المحدودة التي تدخل إلى قطاع غزة لا يمكن الاستفادة منها وخارج أولوياته خلال فترة الطوارئ القاسية الحالية.

وفي وقت سابق، دعا السيناتور بيرني ساندرز الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي تتكشف في غزة.

وأكد ساندرز، في مقاله المنشور في الجارديان، أن الوضع يتطلب اهتماما عاجلا، حيث إن حياة الآلاف من البشر معلقة في الميزان، مع احتمال حدوث نتيجة كارثية.

ويتهم السيناتور الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفشل في توفير حتى أبسط وسائل الحماية للمدنيين في غزة.

وقال إن القصف الإسرائيلي العشوائي والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الأساسية قد أدى إلى واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في الآونة الأخيرة.