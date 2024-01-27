فنادق الغردقة تُشارك في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024

أعلنت مجموعة من فنادق ومنتجعات الغردقة السياحية، عن مشاركتها في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024 والذي سيقام في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، مساندة السياحة المصرية مع بداية عام 2024 من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، مؤكدًا أهمية السوق السعودى و بالأخص فى الموسم الصيفي.

وفي الإطار نفسه، أشار محمد عيد سليمان - مدير التسويق الإقليمى لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة وشرم الشيخ، أن السياحة المصرية تأتي على قائمة الاختيارات المفضلة للسائح السعودى والذى أعتاد على الحجوزات الإلكترونية في الفترة الأخيرة خاصة بمدينة شرم الشيخ.