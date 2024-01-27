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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق نهائي مصر والجزائر لليد .. دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

وقف منتخبا مصر والجزائر لكرة اليد، دقيقة حدادا على روح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، قبل انطلاق نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، فى النسخة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانطلقت مباراة مصر والجزائر في السادسة مساء اليوم السبت، على صالة رقم 1 باستاد القاهرة، بينما يتنافس على البرونزية الرأس الأخضر مع تونس.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى النهائي بالفوز على تونس فى نصف النهائي 30/25.

وتأهل منتخب الجزائر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 32/26 فى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الفراعنة.

 

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