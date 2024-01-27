نسور قرطاج تحصل على برونزية إفريقيا وتضمن الملحق الأولمبي

حقق منتخب تونس الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجه ٢٨/٣٥ عقب تسيد لاعبي منتخب تونس اللقاء منذ البدايه الشوط الأول انتهي بتقدم تونس بنتيجة ١٣/٢٠ و بفارق ٧ اهداف اعطت الافضليه لنسور قرطاج للحصول علي المركز الثالث بالبطولة الافريقية السادسة والعشرون لتكون تونس قد حصلت على ١٠ ذهبيات و ٨ فضيات و ٧ برونزيات خلال المشوار الإفريقي.



وبهذا الانتصار يضمن منتخب تونس التواجد ضمن الملحق الأوروبي لتصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ فيما سينتظر الرأس الأخضر صاحب المركز الرابع مفاجأة من الجزائر لكي يدخل الملحق مع تونس.



يذكر أن كلا المنتخبين تأهلا إلى بطولة العالم القادمة.