الهباش : استهداف إسرائيل الأونروا مرتبط بمقصدها لجوهر القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل منذ سنوات طويلة وهي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وليس اليوم، وليس فقط على خلفية الفشل في العدل الدولية، وإنما استهداف إسرائيل "الأونروا" مرتبط باستهدافها جوهر القضية الفلسطينية.

وأضاف الهباش، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وكالة “أونروا”، هي قضية الوطن الفلسطيني واللاجئين، مشيرًا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين هم رمز من رموز هذه القضية، والأونروا وجودها ودورها ووظيفتها مرتبط بوجود اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن استهداف إسرائيل هذه المنظمة نتيجة استهدافها ورغبتها في طمس القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين التي ترتبط في الأساس بجوهر وجود الأونروا.