حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

قال شيف زوليفوليل حفيد نيلسون مانديلا، إننا نقوم بحشد الآراء في العالم أجمع بخصوص القضية الفلسطينية، ولن نتوقف عند هذه النقطة وعند محكمة العدل الدولية وسنأخذ هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية وإلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف حفيد مانديلا، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا سنذهب بهذه القضية إلى منصات أخرى للتأكيد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عنصرية وهي دولة الفصل العنصري ستنتهي وستتوقف عن هذا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها وتشنها ضد الشعب الفلسطيني وفي كل فلسطين المحتلة.

وأوضح، أن هذا الأمر يعتبر خطوة هامة وسنستمر في الضغط وسنستمر في كل ما نستطيع فعله على المستوى الدولي من أجل أن نشهد تطورا في هذه الحقبة.