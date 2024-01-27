نهائي أمم إفريقيا لليد| مصر تتقدم على الجزائر 17-10 في الشوط الأول

نجح منتخب مصر لكرة اليد في انهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الجزائري 17-10 في نهائي بطولة أمم إفريقيا سعيا في التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي.

ويتأهل حامل اللقب لدورة الألعاب الأولمبية مباشرة بجانب تأهل أول 5 مراكز لبطولة العالم القادمة.

جاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.