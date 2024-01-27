الخارجية الفلسطينية: استمرار إسرائيل في الإبادة الجماعية بغزة تحدٍ مباشر لقرارات المحاكم الدولية

في بيان صدر مؤخرا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا لليوم 113 على التوالي”. وأعربت الوزارة عن قلقها العميق إزاء إصرار إسرائيل الثابت على مواصلة تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن.

وشددت الوزارة على أن استمرار أعمال الإبادة الجماعية يمثل تحديا مباشرا لقرارات المحاكم الدولية. واتهمت إسرائيل بتفكيك المنطقة بشكل منهجي، مما خلق وضعا خطيرا بيئيا، لا سيما من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحي.. كما أشار البيان إلى سياسات التجويع والعطش والحرمان من الاحتياجات الأساسية، والتي تتفاقم خلال فصل الشتاء.

وشددت الوزارة على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء ليس عمليًا فحسب، بل هو أيضًا مطلب ميداني لإجبار إسرائيل، القوة المحتلة، على الالتزام بالإجراءات التي أقرتها المحكمة الدولية. وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، الذي أكد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر لا غنى عنه لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.