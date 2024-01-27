يريد التخلص منه.. تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى التخلص من روميلو لوكاكو، المهاجم المعار إلى روما حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط لوكاكو بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2026، ويلعب معارا منذ صيف 2022، حيث انتقل للإنتر لمدة عام، قبل أن ينضم إلى روما هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لوكاكو خارج مشروع تشيلسي، لافتا إلى أن النادي الإنجليزي يريد بيع روميلو نهائيا في الفترة المقبلة.

وأضافت أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين روما وتشيلسي على انتقال لوكاكو الدائم إلى الجيالوروسي، فسيتم بيعه إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن تشيلسي يطلب الحصول على حوالي 35 مليون يورو من أجل بيع لوكاكو، منوهة بأن يوفنتوس قد يفكر في ضمه في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش عن السيدة العجوز بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن لوكاكو منذ بداية الموسم الجاري، يعد أحد نجوم روما، حيث شارك في 26 مباراة ساهم بتسجيل 17 هدفا (أحرز 15 وصنع 2).