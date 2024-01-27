جمعية المصدرين : يجب استقرار سعر الصرف لتشجيع المستثمر الأجنبي

علق مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، على أزمة الدولار المتواجدة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال النجاري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من استقرار سعر الصرف في الاقتصاد المصري لمدة زمنية كبيرة".

وأضاف "استقرار سعر الصرف في الاقتصاد المصري يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر".

وتابع مصطفى النجاري:" لابد من توفير تسهيلات أمام استثمارات المستثمر المحلي لأنه مرآة امام المستثمر الأجنبي لطريقة تعامل الدولة مع المستثمر".