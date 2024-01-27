ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس

نجح ريال مدريد في الفوز على مضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وأوريلين تشواميني في الدقيقة 84، وسجل هدف لاس بالماس خافيير مونييز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة تصدر ريال مدريد ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، وجاء وصيفا جيرونا برصيد 52 نقطة، وتوقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 31 في المركز الثامن.

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مباراة لاس بالماس، في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: فران جارسيا، روديجر، نانشو، كارفاخال

الوسط: كامافينجا، سيبايوس، توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، رودريجو