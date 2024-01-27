سفيرة "حياة كريمة": التواصل والحوار مع الأطفال ضروري لتنمية مهاراتهم وقدراتهم

أكدت الكاتبة سماح ابو بكر عزت سفيرة مؤسسة "حياة كريمة" ضرورة التواصل والحوار مع الأطفال بشكل دائم ومستمر.

جاءت تصريحات الكاتبة سماح ابو بكر في كلمة لها خلال ندوة "الطفل والأدب" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والمنعقد بأرض المعارض بالتجمع الخامس- وذلك بحضور النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ورانيا بدة كاتبة قصص وحواديت للاطفال والدكتور محمد سيد استاذ في كلية الآداب جامعة القاهرة .

وطالبت أبو بكر بضرورة تعلم الطفل بشكل صحيح وتنمية روح القراءة فيه، مؤكدة أن ادب الطفل يستطيع أن يلمس حياة الطفل ويتواكب مع الكثير من القضايا الخاصة بالأطفال كالتنمر وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحكاية توجه الطفل ويمكن أن تصنع عالما ساحرا له فعن طريقها نستطيع ايصال المعلومة للطفل بطريقة غير مباشرة .

وأوضحت أنها التقت بالكثير من الأطفال من مختلف الدول وتعي جيدا القضايا التي تواجههم خلال الفترة الراهنة والمتعلقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها، دعت النائبة أميرة العادلي إلى الاهتمام بكتب الاطفال وأدب الطفل ..قائلة "اليوم هناك فجوة كبيرة بين الأطفال والكتب المعروضة ، فلا يوجد لدينا أي مبررات سوي الاهتمام بالطفل وأدبه".

ولفتت إلى أن الأطفال حاليا تتلقي معلومات من خلال الفيديوهات القصيرة على موقع اليوتيوب ..داعية إلى ضرورة تربية ابنائنا على القيم التى تربينا عليها لأن كل القيم في الوقت الحالي تنهار مع اول مشكلة تواجه الطفل .

الاهتمام بكتاب القيم والتربية الإسلامية

وقالت " علينا العمل جميعا على وضع استراتيجيات وقانون للطفل فضلا عن ضرورة مواكبة الادب والفن بالوسائل التكنولوجية الجديدة ".. مطالبة بضرورة الاهتمام بكتاب القيم والتربية الإسلامية الذي يدرس للاطفال في المدارس وذلك للحفاظ على القيم المجتمعية.

واضافت أنه يوجد العديد من الأطفال يعانون من مشاكل نفسية بسبب عدم وجود لغة الحوار بين أفراد الأسرة" .

من جانبها, أكدت الكاتبة رانيا بدة أن الحواديت تعتبر المدخل الذي نقوم من خلاله بإيصال المعلومة للطفل بطريقة غير مباشرة ..داعية إلى ضرورة تخصيص الوقت الكافي يوميا لحكي حدوايت للاطفال .

بدوره أكد الدكتور محمد سيد ضرورة تشكيل الوعي عند الأطفال وخاصة أدب الطفل ..قائلا "أن تشكيل الوعي للاطفال يبدأ وهو جنين وخاصة في الأشهر ال 6 الأولي من الحمل ".

وطالب بضرورة تكثيف الورش التعليمية التثقيفية للاطفال لنشر الوعي لديهم.