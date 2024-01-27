عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة "حياة كريمة": التواصل والحوار مع الأطفال ضروري لتنمية مهاراتهم وقدراتهم

صدى البلد

أكدت الكاتبة سماح ابو بكر عزت سفيرة مؤسسة "حياة كريمة" ضرورة التواصل والحوار مع الأطفال بشكل دائم ومستمر.

جاءت تصريحات الكاتبة سماح ابو بكر في كلمة لها خلال ندوة "الطفل والأدب" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والمنعقد بأرض المعارض بالتجمع الخامس- وذلك بحضور النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ورانيا بدة كاتبة قصص وحواديت للاطفال والدكتور محمد سيد استاذ في كلية الآداب جامعة القاهرة .

وطالبت أبو بكر بضرورة تعلم الطفل بشكل صحيح وتنمية روح القراءة فيه، مؤكدة أن ادب الطفل يستطيع أن يلمس حياة الطفل ويتواكب مع الكثير من القضايا الخاصة بالأطفال كالتنمر وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحكاية توجه الطفل ويمكن أن تصنع عالما ساحرا له فعن طريقها نستطيع ايصال المعلومة للطفل بطريقة غير مباشرة .

وأوضحت أنها التقت بالكثير من الأطفال من مختلف الدول وتعي جيدا القضايا التي تواجههم خلال الفترة الراهنة والمتعلقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها، دعت النائبة أميرة العادلي إلى الاهتمام بكتب الاطفال وأدب الطفل ..قائلة "اليوم هناك فجوة كبيرة بين الأطفال والكتب المعروضة ، فلا يوجد لدينا أي مبررات سوي الاهتمام بالطفل وأدبه".

ولفتت إلى أن الأطفال حاليا تتلقي معلومات من خلال الفيديوهات القصيرة على موقع اليوتيوب ..داعية إلى ضرورة تربية ابنائنا على القيم التى تربينا عليها لأن كل القيم في الوقت الحالي تنهار مع اول مشكلة تواجه الطفل .

الاهتمام بكتاب القيم والتربية الإسلامية

وقالت " علينا العمل جميعا على وضع استراتيجيات وقانون للطفل فضلا عن ضرورة مواكبة الادب والفن بالوسائل التكنولوجية الجديدة ".. مطالبة بضرورة الاهتمام بكتاب القيم والتربية الإسلامية الذي يدرس للاطفال في المدارس وذلك للحفاظ على القيم المجتمعية.

واضافت أنه يوجد العديد من الأطفال يعانون من مشاكل نفسية بسبب عدم وجود لغة الحوار بين أفراد الأسرة" .

من جانبها, أكدت الكاتبة رانيا بدة أن الحواديت تعتبر المدخل الذي نقوم من خلاله بإيصال المعلومة للطفل بطريقة غير مباشرة ..داعية إلى ضرورة تخصيص الوقت الكافي يوميا لحكي حدوايت للاطفال .

بدوره أكد الدكتور محمد سيد ضرورة تشكيل الوعي عند الأطفال وخاصة أدب الطفل ..قائلا "أن تشكيل الوعي للاطفال يبدأ وهو جنين وخاصة في الأشهر ال 6 الأولي من الحمل ".

وطالب بضرورة تكثيف الورش التعليمية التثقيفية للاطفال لنشر الوعي لديهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر عقوبة مراسلة شخص إلكترونيًا دون موافقته بالقانون

هل يجوز التيمم بدلا من غسل الجنابة والوضوء بسبب البرد الشديد؟ دار الإفتاء تجيب

يحيى خالد يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا لكرة اليد

تطبيق درجات الرأفة في الجامعات .. تعرف على الشروط الواجب توافرها

باستخدام تقنية الهولوجرام|القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الرئاسة الفلسطينية: اتصالاتنا مع حركة حماس لم تنقطع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ