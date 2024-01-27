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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية ألاباما الأمريكية تعلن خطتها للمساعدة في تنفيذ عمليات الإعدام خنقا بالنيتروجين

الاعدام بالنيتروجين
الاعدام بالنيتروجين في امريكا

عرضت ولاية ألاباما الامريكية، المساعدة على ولايات أميركية أخرى تسعى إلى تنفيذ عمليات إعدام باستخدام الاختناق بغاز النيتروجين، وذلك بعد ساعات قليلة من ابتكار الطريقة الجديدة لقتل كينيث سميث، وهو سجين أدين بجريمة قتل عام 1988.
كما وعدت الولاية بالمزيد في ألاباما: قال المدعي العام ستيف مارشال إن 43 شخصًا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام اختاروا الاختناق بدلاً من الحقن المميتة منذ أن وافق المشرعون على هذه الطريقة في عام 2018.

ووصفت ولاية ألاباما الطريقة الجديدة بأنها 'إنسانية'، بينما أدانتها جماعات حقوق الإنسان ووصفتها بأنها قاسية ومعذبة. وقال متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي خاض حملته الانتخابية بناء على وعد لم يوف به بإلغاء عقوبة الإعدام الفيدرالية، إن الإعدام كان 'مثيرا للقلق'.
وقال مارشال، وهو جمهوري، للصحفيين يوم الجمعة: 'لقد فعلت ألاباما ذلك، والآن يمكنكم أنتم ذلك، ونحن على استعداد لمساعدتكم في تنفيذ هذه الطريقة في ولاياتكم'.

وقد أضاف المشرعون في أوكلاهوما وميسيسيبي الخنق بالنيتروجين إلى أساليب الإعدام المسموح بها في ولايتهم، لكنهم لم يستخدموها بعد. وقال متحدث باسم أوكلاهوما إن ولاية ألاباما زودت إدارة السجون في أوكلاهوما بنسخة غير منقحة من بروتوكولها الجديد.
وقال مارشال إن الاختناق بالنيتروجين، وهو أول أسلوب إعدام جديد منذ بدء الحقن المميت في الولايات المتحدة عام 1982، 'لم يعد أسلوباً لم يتم اختباره'.

وقال: 'إنه أمر مثبت'.
وقد ألغت ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية عقوبة الإعدام، ولكن بالنسبة للولايات الأخرى تظل الطريقة الرئيسية هي الحقن المميتة. وقد وجدت بعض الولايات صعوبة متزايدة في استخدام الحقن المميتة، حيث تكافح من أجل العثور على الأدوية المطلوبة أو الوريد المناسب للسجين، مما يضطرها إلى التفكير في طرق أخرى.


وكانت هناك روايات متباينة حول مدى عنف أسلوب الخنق بين مسؤولي الدولة وبعض الذين شهدوا الإعدام العلني لسميث مساء الخميس، والذي نجا، على غير العادة، من محاولة إعدام أولى في عام 2022 عندما كافح الجلادون لإدخال خط في الوريد لحقنة مميتة.


وتوقعت ولاية ألاباما في ملفات المحكمة أنه بموجب طريقتها الجديدة، سيفقد سميث وعيه في غضون 30 ثانية تقريبًا ويموت بعد فترة وجيزة. قام الجلادون بربط قناع تنفس تجاري للسلامة الصناعية، من صنع شركة تصنيع منتجات السلامة المملوكة لشركة كندية تدعى Allegro Industries، على وجه الرجل وربطوه بعلبة من النيتروجين النقي.


سُمح لخمسة صحفيين بمشاهدة عملية الإعدام من خلال النافذة، حيث قال شهود إعلاميون إنه ظل واعيًا لعدة دقائق بعد تدفق النيتروجين، ثم بدأ يرتجف ويتلوى على الحمالة لمدة دقيقتين تقريبًا.

وقال القس جيف هود، الذي وقف بجانب سميث كمستشاره الروحي، إن سميث ألقى رأسه مرارًا وتكرارًا إلى الأمام بينما كان يكافح من أجل الحياة.


وقال مسؤولو ألاباما إن كل شيء سار كما هو متوقع. وقالوا إن سميث بدا وكأنه يحبس أنفاسه لأطول فترة ممكنة، واقترحوا أن الالتواء ربما كان 'حركات لا إرادية'.


قال مارشال: 'ما حدث الليلة الماضية كان كتابًا مدرسيًا'.


وقالت إدارة السجون في أوكلاهوما إن المسؤولين كانوا يناقشون هذه الطريقة مع نظرائهم في ألاباما، وفقًا للمتحدث الرسمي كاي طومسون.


وبموجب قانون أوكلاهوما، تظل الحقن المميتة باستخدام عقار الميدازولام المهدئ هي طريقة الإعدام الأساسية، ولن تتحول إلى بديل إلا إذا قضت المحكمة بعدم جواز استخدام الحقنة المميتة مع السجين أو إذا أصبحت المخدرات غير متوفرة. وقالت الوزارة إن الولاية يمكن أن تلجأ بعد ذلك إلى الخنق بالنيتروجين أو الكرسي الكهربائي أو فرقة الإعدام بهذا الترتيب، لكن السيناريو لم ينشأ بعد.


وقال طومسون، المتحدث باسم الوزارة، في إشارة إلى الاختناق بالنيتروجين: 'ليس لدينا بروتوكول، وليس لدينا أي معدات، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين قبل أن نكون مستعدين بالتأكيد للمضي قدمًا بهذه الطريقة'. وأضافت أن أوكلاهوما ليس لديها كرسي كهربائي أيضًا، على الرغم من أنها طريقة يسمح بها قانون الولاية أيضًا.
ولم ترد إدارة الإصلاحيات في ميسيسيبي على الأسئلة.


وقال مسؤولو السجن إن قسم علوم الطب الشرعي في ألاباما سيقوم بتشريح جثة سميث.


أدين سميث بقتل إليزابيث سينيت بعد أن قبل 1000 دولار لقتلها مع شركائها بناءً على طلب من زوجها، الواعظ الذي انتحر فيما بعد.


وصوتت هيئة المحلفين بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن قاضيًا في ولاية ألاباما ألغى قرارهم بموجب قانون تم إلغاؤه لاحقًا. وشهد أقارب سينيت عملية الإعدام، وأخبروا الصحفيين بعد ذلك أنهم عفووا عن قتلتها وأنهم سعداء بانتهاء عملية الإعدام.


وأدان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وجماعات حقوقية أخرى الإعدام.


وقالت مايا فوا، المديرة التنفيذية المشتركة لمنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان: 'الغرض الأساسي من هذه الأساليب هو إخفاء الألم'. 'كم عدد السجناء الآخرين الذين يجب أن يموتوا موتاً مؤلماً قبل أن نرى عمليات الإعدام على حقيقتها: الدولة التي تحصد حياة إنسان بعنف؟'

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