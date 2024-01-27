بعد قرار محكمة العدل| محلل سياسي فلسطيني يوجّه نداء عاجلا بشأن الفيتو الأمريكي

علق المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة، قائلا: "لأول مرة منذ عام 1948 نصل لمحطة دولية تناقش القضية الفلسطينية".

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "على العالم أن يفهم أن القضية الفلسطينية بعد أن حاولت كل القوى الغربية طمسها وإخفائها عن الوجود عادت مرة أخرى للعدالة الدولية"، لافتا: "نحن شعب عانينا الكثير وضحية للكيان المحتل".

وأشار المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني،: "إسرائيل لم تخضع للقانون الدولي منذ عام 1948 ولم تنفذ أي قرار لمجلس الأمن"، موضحا: "لابد من تشكيل ضغط جديد على الإدارة الأمريكية لمنع استخدام الفيتو على أي قرار محتمل خلال الفترات القادمة".