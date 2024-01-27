سيطرة مصرية| الجوائز الفردية للأفضل في بطولة أمم إفريقيا

نجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز على نظيره الجزائري 29-21 في نهائي بطولة أمم إفريقيا ليتوج رسميا ببطولة كأس الأمم الإفريقية والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي ، والتاسعة في تاريخه.
وبهذا التتويج يتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تنطلق في اغسطس المقبل.
ويتأهل أيضا أول 5 مراكز ببطولة أمم إفريقيا وهم مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا لبطولة العالم القادمة 2025.
جاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.
وجاءت الجوائز الفردية للأفضل في البطولة كالأتي:
- أفضل ظهير أيمن اللاعب رقم 96 من منخب تونس بن عبد الله
- أفضل جناح أيمن اللاعب رقم 91 من منتخب مصر سند محمد
- أفضل ظهير أيسر اللاعب رقم 39 من منتخب مصر يحيي الدرع
- أفضل جناح أيسر اللاعب رقم 79 منتخب مصر نافع أحمد
- أفضل المحور اللاعب رقم 13 من منتخب كاب فيردي مورينو باولو
- أفضل حارس مرمى اللاعب رقم 95 من منتخب غوى بيير روبنز
- أفضل مركز ظهير اللاعب رقم 44 من منتخب الجزائر الحاج صادق مصطفى
- MVP أفضل لاعب في البطول رقم 5 من منتخب مصر يحيي خالد