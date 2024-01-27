عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطلب من الصين استغلال نفوذها لمنع الهجوم على السفن بالبحر الأحمر

صدى البلد

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران للعمليات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل. وعقد الدبلوماسيان الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في بانكوك.

واجتمع وانغ وسوليفان في بانكوك يومي الجمعة والسبت، وأشادت بيانات من الحكومتين بمناقشاتهما ووصفتها بأنها «صريحة وموضوعية وبناءة». وكان الاثنان قد التقيا سابقا في جزيرة مالطا بالبحر الأبيض المتوسط وفي فيينا العام الماضي قبل اجتماع رفيع المستوى بين رئيسي البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

موضوعات متعلقة

ولاية ألاباما الأمريكية تعلن خطتها للمساعدة في تنفيذ عمليات الإعدام خنقا بالنيتروجين

لوكاشينكو: بيلاروسيا و روسيا لا تريدان حربا

المملكة المتحدة وفنلندا توقفان تمويل وكالة الأونروا في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى الأمل والعاملون به محاصرون ويعيشون في رعب

إسرائيل تطالب بإقالة مسئولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»

رئيسي: أمن باكستان من أمن إيران

بوتين: روسيا تجري تحقيقات في جرائم النازيين ضد السوفييت بالحرب العالمية الثانية

بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدي|كيف يواجه بايدن منافسه الأشرس ترامب؟.. تقرير

ترشيحاتنا

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ