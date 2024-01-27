أمريكا تطلب من الصين استغلال نفوذها لمنع الهجوم على السفن بالبحر الأحمر

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران للعمليات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل. وعقد الدبلوماسيان الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في بانكوك.

واجتمع وانغ وسوليفان في بانكوك يومي الجمعة والسبت، وأشادت بيانات من الحكومتين بمناقشاتهما ووصفتها بأنها «صريحة وموضوعية وبناءة». وكان الاثنان قد التقيا سابقا في جزيرة مالطا بالبحر الأبيض المتوسط وفي فيينا العام الماضي قبل اجتماع رفيع المستوى بين رئيسي البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني