نتنياهو يرد على مطالب تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الإسرائيلية ستبت في الأمر عندما يحين الوقت"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق، طالب رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “الشاباك”، اليوم السبت، ​​بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بار خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر: “أنا أطلب منكم الإعلان عن لجنة تحقيق حكومية اليوم، الجمهور يتوق إليه، والشاباك يتوق إليه”.

وأضاف: “ستكون هذه نهاية كل الأكاذيب والمؤامرات”، وذلك في إشارة إلى المزاعم بأن الهجوم كان بمساعدة خيانات من داخل البلاد.

وروجت لتلك الفرضيات، عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليب، التي تحدثت مؤخرا عن مؤامرة تربط بين المتظاهرين ضد قانون الإصلاح القضائي وبين الهجوم الذي نفذته حركة حماس.