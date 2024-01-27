عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن وجود نقص حاد في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي

صدى البلد

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن هناك نقص حاد وخطير في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال في خان يونس.
 

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة في غز أن نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة داخل مجمع ناصر الطبي المحاصر في خانيونس.
 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن تعرض خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيّرات الإسرائيلية.

وأكد القدرة، أن تلف خزانات المياه في مجمع ناصر الطبي أدى الى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة.

الإسرائيلي إسرائيلية أدوية التخدير الإسرائيلية اسم وزارة الصحة أشرف القدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

نتنياهو: لا بديل عن النصر على حركة المقاومة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: اتصالاتنا مع حركة حماس لم تنقطع

الوقت ينفد.. كتائب القسام تحذر حكومة نتنياهو من استمرار الحرب في غزة

فاينانشال تايمز: كاميرون ناقش مع إسرائيل والفلسطينيين وقف إطلاق النار في غزة

روسيا تعلق على قرار البرلمان التركي بشأن عضوية السويد في حلف الناتو

طيران الاحتلال يقصف عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة

مجلس القيادة اليمنية: القضاء على قدرات الحوثيين هو الحل لتأمين البحر الأحمر

حزب الله يستهدف مقر قيادة تابع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا

ترشيحاتنا

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ