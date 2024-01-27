الصحة الفلسطينية تعلن وجود نقص حاد في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن هناك نقص حاد وخطير في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال في خان يونس.



وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة في غز أن نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة داخل مجمع ناصر الطبي المحاصر في خانيونس.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن تعرض خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيّرات الإسرائيلية.

وأكد القدرة، أن تلف خزانات المياه في مجمع ناصر الطبي أدى الى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة.