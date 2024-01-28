خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن..اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة فخري الفقي الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وصندوق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور شريف الرفاعي ،ورأفت شفيق، اميرة محمد على، ومحمود عبد العظيم ،و ندية محمد كاظم ،ومحمد صلاح، ومحمد كامل ،والدكتور ممدوح سيف ،واحمد عيسوي، ومحمد عبد النبي ،وشريف فؤاد، والدكتور محمد عبد الفضيل ،ووليد النحاس ،واحمد سمير، والدكتور احمد سعده، وعبد المنعم حسنين.