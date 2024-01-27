روسيا تعلن عن استعدادها التباحث بشأن إمدادات الطاقة إلى أوروبا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده مستعدة لمناقشة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا ومن خلال طرق أخرى، لكنها حتى الآن لا ترى مثل هذه الرغبة من الجانب الآخر.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن نوفاك قوله خلال لقاء مع صحفيين، على هامش "يوم الطاقة" في "المعرض والمنتدى الروسي": "إذا كانت هناك رغبة من الجانب الآخر فإننا مستعدون للمناقشة. حتى الآن لا نرى مثل هذه الرغبة".

وفي وقت سابق، قالت مصادر: إن أوكرانيا لن تجدد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والتي تنتهي آخر عام 2024؛ وسيكون العبور ممكنًا بعد هذه الفترة فقط إذا استأجر المستلم سعة نظام نقل الغاز الأوكراني

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه وفقًا لمعلومات من الشركات الروسية، لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالمدفوعات وشحنات النفط إلى الهند.

وأجاب نوفاك: "وفقًا للمعلومات الواردة من الشركات، كل شيء على ما يرام، ويتم شحن الناقلات، والمدفوعات جارية".