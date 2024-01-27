عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا

تأهل منتخب أنجولا لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الفوز على منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت.

وأحرز أهداف أنجولا  كل من جاسينتو دالا، كريستوفاو باسيينسيا في الدقائق 38و42 و66 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى منتخب أنجولا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وكذلك طرد لوبيني هاوكونجو من منتخب ناميبيا في الدقيقة 40.

وينتظر منتخب أنجولا في دور الثمانية القائز من مباراة نيجيريا والكاميرون التي ستقام مساء اليوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أنجولا ضد ناميبيا

حراسة المرمى: نيبلو.

خط الدفاع: كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتو، إيدي أفونسو، أوجستو ريال كارنيرو.

خط الوسط: مانويل كافومانا، فالدوميرو توالونجو (أستريلا)، فريدي.

خط الهجوم: جيلبرتو، مابولولو، جيلسون دالا.

 

تشكيل ناميبيا ضد أنجولا

حراسة المرمى: لويد كازابوا.

خط الدفاع: هاناموب، كينيدي أموتينيا، لوبيني هاوكونجو، كامبريبا.

خط الوسط: كاتوا، برنس تيجويزا، أبروسيوس بيتروس.

خط الهجوم: هوتو، بيثويل موزيو، بيتر شالوليلي.

وخطف منتخب أنجولا تذكرة العبور إلى دور الـ16 بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وذلك على حساب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ، ثم موريتانيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً الجزائر نقطتين.

وعوَّل منتخب أنجولا على قوة نجمه مابولولو المحترف في الدوري المصري بصفوف الاتحاد السكندري بعدما نجح في تسجيل هدفين في مشواره مع الفريق في البطولة حتى الآن، الأول منها كان في الجولة الأولى في شباك منتخب الجزائر من ركلة جزاء هو من تسبب فيها، والثاني في شباك بوركينا فاسو في الجولة الثالثة.

على الجانب الأخير يمنى المنتخب الناميبي نفسه بتدوين سطر جديد في صفحات التاريخ بعدما حقق إنجازا كبيراً بصعوده للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركته الرابعة بالمسابقة كأفضل ثالث، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت مالي المتصدر وجنوب أفريقيا الوصيف.

ويعتمد كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا على خبرات بيتر شالوليلي نجم صن داونز الجنوب الأفريقي في صناعة الفارق أمام المنتخب الأنجولى، حيث منح المدرب اللاعب تعليمات خاصة لتنفيذها في المباراة، من أجل مباغتة الخصم.

واستهل المنتخب الناميبي، مشواره في دور المجموعات بفوز مفاجئ على تونس بهدف نظيف، لكنه تلقى خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، ليحصل في النهاية على تعادل سلبي بطعم الفوز في مواجهته الأخيرة بدور المجموعات أمام مالي، ليأتي في المركز الثاني بقائمة أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة، الصاعدة لدور الـ16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

أبطال الكوماندوز شرفونا.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لليد بكأس الأمم الإفريقية

سيطرة مصرية| الجوائز الفردية للأفضل في بطولة أمم إفريقيا

يحيى خالد يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا لكرة اليد

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس

يريد التخلص منه.. تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو

لا يزال| رونالدينيو يدافع عن فوز ميسي بجائز الأفضل في العالم

نجم ليفربول السابق يرشح هذا المدرب لخلافة كلوب في تدريب الفريق| مفاجأة

نجم المغرب : جاهزون لجنوب إفريقيا .. وثقتنا عالية بكأس الأمم

ترشيحاتنا

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ