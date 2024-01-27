كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا

تأهل منتخب أنجولا لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الفوز على منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت.

وأحرز أهداف أنجولا كل من جاسينتو دالا، كريستوفاو باسيينسيا في الدقائق 38و42 و66 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى منتخب أنجولا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وكذلك طرد لوبيني هاوكونجو من منتخب ناميبيا في الدقيقة 40.

وينتظر منتخب أنجولا في دور الثمانية القائز من مباراة نيجيريا والكاميرون التي ستقام مساء اليوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أنجولا ضد ناميبيا

حراسة المرمى: نيبلو.

خط الدفاع: كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتو، إيدي أفونسو، أوجستو ريال كارنيرو.

خط الوسط: مانويل كافومانا، فالدوميرو توالونجو (أستريلا)، فريدي.

خط الهجوم: جيلبرتو، مابولولو، جيلسون دالا.

تشكيل ناميبيا ضد أنجولا

حراسة المرمى: لويد كازابوا.

خط الدفاع: هاناموب، كينيدي أموتينيا، لوبيني هاوكونجو، كامبريبا.

خط الوسط: كاتوا، برنس تيجويزا، أبروسيوس بيتروس.

خط الهجوم: هوتو، بيثويل موزيو، بيتر شالوليلي.

وخطف منتخب أنجولا تذكرة العبور إلى دور الـ16 بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وذلك على حساب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ، ثم موريتانيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً الجزائر نقطتين.

وعوَّل منتخب أنجولا على قوة نجمه مابولولو المحترف في الدوري المصري بصفوف الاتحاد السكندري بعدما نجح في تسجيل هدفين في مشواره مع الفريق في البطولة حتى الآن، الأول منها كان في الجولة الأولى في شباك منتخب الجزائر من ركلة جزاء هو من تسبب فيها، والثاني في شباك بوركينا فاسو في الجولة الثالثة.

على الجانب الأخير يمنى المنتخب الناميبي نفسه بتدوين سطر جديد في صفحات التاريخ بعدما حقق إنجازا كبيراً بصعوده للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركته الرابعة بالمسابقة كأفضل ثالث، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت مالي المتصدر وجنوب أفريقيا الوصيف.

ويعتمد كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا على خبرات بيتر شالوليلي نجم صن داونز الجنوب الأفريقي في صناعة الفارق أمام المنتخب الأنجولى، حيث منح المدرب اللاعب تعليمات خاصة لتنفيذها في المباراة، من أجل مباغتة الخصم.

واستهل المنتخب الناميبي، مشواره في دور المجموعات بفوز مفاجئ على تونس بهدف نظيف، لكنه تلقى خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، ليحصل في النهاية على تعادل سلبي بطعم الفوز في مواجهته الأخيرة بدور المجموعات أمام مالي، ليأتي في المركز الثاني بقائمة أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة، الصاعدة لدور الـ16