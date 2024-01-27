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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يحقق رقم مميز يجاور به ليفربول وجيورنا

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في العودة بانتصار صعب من ملعب مضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد حقق انتصاره رقم 12 في الليجا خلال آخر 15 مباراة مقابل 3 تعادلات.

أما شبكة "أوبتا" أشارت إلى ريال مدريد بات ثاني أكثر أندية الدوريات الخمس الكبرى، حصدا للنقاط بعد تأخره في النتيجة، بالتساوي مع ليفربول، برصيد 19 نقطة لكل منهما، خلف جيرونا 22 نقطة.

وسجل ثنائية ريال مدريد في شباك لاس بالماس، فينيسيوس جونيور وتشواميني في الدقيقتين 65 و84.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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