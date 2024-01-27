الزراعة: الدولة تساند الفلاح المصري ولا تتركه فريسة للوسطاء.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك الكثير من المتغيرات سواء الدولية أو البيئية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها.

أضاف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الدولة المصرية تحاول تفادي المتغيرات الدولية وتأثيرها على لانتاج الزراعي والفلاح".

أشار الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة،: "الرئيس السيسي وجه بوضع أسعار استرشادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية في الهامة في الدولة المصرية، ومنها فول الصويا وعباد الشمس"، مضيفا: "الدولة تساند الفلاح المصري ولا تتركه فريسة للوسطاء أو للتجارة الوسيطة".