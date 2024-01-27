رئيس اتحاد اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا: ربنا كلل الجهود بالنجاح وأسعدنا المصريين|فيديو

علق محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، تتويج المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الجزائر ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.



وقال محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، خلال برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "الحمد لله ربنا كلل الجهود بالنجاح وأسعدنا الشعب المصري"، لافتا: "حصلنا علي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة و خطفنا تذكرة باريس".

وأضاف محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد المصري: "هناك منظومة ناجحة، ونسير على النهج العملي والتخطيط السليم"، مشيرا: "لدينا رصيد من اللاعبين لوقت طويل".