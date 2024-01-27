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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نعاهدك بمزيد من الإنجازات| اللجنة الأولمبية تشكر السيسي على دعمه للرياضة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للرياضة المصرية بعد تهنئته الغالية للمنتخب المصري لكرة اليد بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهنئته: «أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مشيداً بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني».

وتابع الرئيس السيسي في التهنئة: «أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة. كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم».

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدخر جهدا في دعم الرياضة المصرية والرياضيين في كافة الألعاب الجماعية والفردية وهو ما حصدنا ثماره خلال السنوات الماضية بالصعود إلى منصات التتويج في مختلف البطولات التي يشارك فيها الفراعنة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن صعود المنتخب المصري لكرة اليد على منصة التتويج كبطل للقارة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه إنما هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ولفت إدريس إلى أن الخير قادم في الرياضة المصرية وهناك مزيد من الإنجازات سيتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة إلى جانب استضافة بطولات كبرى على أرض مصر التي بات مهيئة لاحتضان بطولات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية بما تمتلكه الدولة المصرية من منشآت رياضية غاية في التطور وبنية تحتية قادرة على استيعاب ضيوف مصر الكرام والجماهير.

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد والمؤهلة إلى أولمبياد باريس والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر المباراة النهائية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعددا من رؤساء الاتحادات المصرية والشخصيات العامة.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بعد التواجد في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية برفقة غينيا والجزائر وتونس والرأس الأخضر.

وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية وهي منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما شاركت منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتوج المنتخب المصري لكرة اليد بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، 2024 فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 24 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.

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