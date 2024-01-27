الدفاع الروسية: دمرنا قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" فوق بيلغورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) فوق مقاطعة بيلغورود.

وأوضحت الدفاع: "في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان"، حيث تم تدمير الصاروخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأضافت الدفاع أن الصواريخ التي أطلقتها قوات نظام كييف كانت تستهد عددا من مباني البنى التحتية والمرافق العامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 7 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن "القوات الروسية تمكنت من إسقاط 7 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 28 مسيرة تابعة لقوات كييف في مناطق مختلفة من جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعة خيرسون"