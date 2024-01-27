الهيئة العامة للكتاب: 1200 دار نشر و550 فعالية ثقافية بالمعرض

قال الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر بالهيئة المصرية للكتاب، إن أعداد الزائرين في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب قد تكسر أعداد الدورة 54 وتتجاوز بمليون أو اثنين زيادة عن دورة العام الماضى.



أوضح محمد نبيل، خلال لقاء عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الاعلامية "لبنى عسل" على قناة "الحياة" أن هناك زيادة بمعرض الكتاب بحضور 17 دولة ليصل الإجمالى لـ70 دولة مشاركة بإجمالي 1200 دار نشر فضلا عن 550 فاعلية و50 فعالية فنية مقامة على مدار 14 يوما من المعرض.



واسترسل حواره بأن الدول العربية المشاركة كثيرة جداوكتابنا أصروا تكون حفلات التوقيع فى معرض الكتاب وهذا يدل أن مصر تستعيد ريادتها الثقافية واللهجة المصرية تسود والكل يتحدث بالمصرية، وكتابنا الشباب كان لهم حظ وافر بالتواجد فى معرض الكتاب، مؤكدا أن المعرض يحقق كل عناصر القوة الناعمة.