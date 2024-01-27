نفاد مخزون بنك الدم ومواد التخدير والأدوية بمستشفى ناصر في غزة

أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس، السبت، أن مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة نفدت مخزونه من الدم ومواد التخدير وأدوية الضغط الأخرى.

حذر المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في بيان من أن نقص الدم “شديد وخطير”.

ناصر هو المركز الطبي الرئيسي في مدينة خان يونس، التي كانت منطقة ساخنة في القتال الأخير بين إسرائيل وحماس. وكانت المستشفيات في المدينة الجنوبية 'تحت الحصار' مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته هناك خلال الأسبوع الماضي، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس كانت تعمل في المنطقة من داخل مستشفيي الأمل وناصر. لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة إنه ينفذ “عمليات دقيقة” ضد حماس ويجري اتصالات مع مديري المستشفيات في خان يونس لضمان استمرار عمل المستشفيات. لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني زعمت يوم السبت أن الجيش الإسرائيلي لم يبذل أي جهد للتواصل مع إدارة المستشفى.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أقل من نصف المستشفيات الـ36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي.