رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن الفوز ببطولة أفريقيا: شعب مصر يستحق السعادة.. فيديو

علق الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، تتويج المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الجزائر ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ألف مبروك لشعب مصري العظيم الذي يستحق كل السعادة"، لافتا: "سنعمل على الاستعداد لأولمبيا باريس 2024".

أضاف الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد،: "كل كلمة قالها الرئيس السيسي هي تكريم لنا ولها تأثير عظيم جدا في نفوسنا"، مشيرا: "نتمنى أن نحقق الفوز في أولمبياد باريس ونصل للتويج وهذا طموحنا وهدفنا".