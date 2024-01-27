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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دولي: إسرائيل أنهت حياة 1% من سكان غزة.. فيديو

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمد عليوة بدر، أستاذ القانون الجنائي الدولي، إن  دولة جنوب إفريقيا استطاعت ان تنجح في القضية المرفوعة على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب أن جنوب إفريقيا قامت بجمع الأوراق الخاصة بإدانة دولة الاحتلال بشكل جيد.

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إشادة حزبية وبرلمانية بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل..ونواب: اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967

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خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية.. فيديو


تابع أستاذ القانون الدولي، مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  ان  المحكمة وصفت الاعتداءات الإسرائيلية بأنها أعمال قد تؤدي إلى  إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا أعطت الامل بإمكانية التحرك قانونيًا ضد الاحتلال وضد الرئيس الأمريكي خلال الفترة المقبلة. 
 

أضافت أن ماليزيا طلبت من محكمة العدل الدولية رأي استشاري بشأن الأعمال العدائية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا رأت أن ما يحدث عبارة عن أعمال إبادة ، فهذا من شانه أن يضيق الخناق على دولة الاحتلال من الناحية القانونية.

أضاف أن  عدد الشهداء في قطاع يصل لـ26 ألف، وهذا يعني أن إسرائيل قتلت  1%من سكان قطاع غزة الذي يقدر بـ2.5 مليون ، وهذا لأول مرة يحدث في العصر الحديث، خاصة وأن عدد الضحايا من الأطفال والنساء. 
 

إسرائيل

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