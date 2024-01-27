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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: مصر مرت بـ 4 صدمات منذ أواخر 2020.. فيديو

الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ألمانيا قاطرة النمو في الاتحاد الأوربي، تعرضت للانكماش بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم كبير بالنسبة لاقتصاد برلين، ونتج؛ بسبب تشريع قانون يحد من معدل الدين، وهذا أثَّر على ضخ المزيد من الأموال لدفع الاقتصاد إلى الأمام. 

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وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصين تعاني من مشكلة كبيرة في المجال العقاري، ومن المتوقع أن تحدث فقاعة عقارية في بكين، وهذا يعني أن الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية تعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية، خاصة إذا ما أضفنا إلى ما سبق، الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، وتأثيرهما على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار الطاقة، وهذا يؤثر على ارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار الغذاء، لافتا إلى أن المشهد لا يبشر بالخير من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم. 

لفت إلى أن مصر تعرضت للكثير من الأزمات الاقتصادية، ولكن الأزمة الحالية مختلفة عن الأزمات السابقة؛ لأنها مزدوجة، ما بين أزمة داخلية وأخرى خارجية.

ونوه بأن مصر مرت بـ4 صدمات منذ أواخر 2020، منها أزمة كورونا، والحرب على قطاع غزة، والوضع في باب المندب، والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد بصورة كبيرة في الكثير من المناحي الاقتصادية، خاصة وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح من روسيا. 

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