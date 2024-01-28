ناقد مغربي: أسود الأطلس يريدون التتويج بأمم إفريقيا بعد غياب 48 عاما

أكد الناقد الرياضي المغربي عبد الحق سرحان، أن منتخب أسود الأطلس يرغب في تحقيق لقب الأمم الأفريقية خلال النسخة الحالية.

وقال سرحان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "منتخب المغرب يريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد غياب 48 عاما، منذ عام 1976، واللاعبين والجهاز الفني جاهزون لتخطى عقبة جنوب أفريقيا".

وأضاف: "الجهاز الطبي للمغرب يسابق الزمن لتجهيز حكيم زياش لمواجهة جنوب أفريقيا لأن وليد الركراكي يعرف قيمته الفنية داخل الملعب فهو لاعب كبير وقائد المنتخب المغربي وإصابته مزعجة خاصة وأنها في الكاحل".