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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: هذا هو التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مباراة الكونغو

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق أنه على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر وضع التشكيل المناسب للفراعنة في الأدوار المقبلة من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإصرار عاد لمنتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر، وعلى فيتوريا وضع التشكيل المناسب في المباريات المقبلة".

وأضاف: "التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مباراة الكونغو يجب أن يتكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، بعد إصابة محمد الشناوي، وفي الدفاع كل من محمد حمدي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "في خط الوسط أفضل تواجد محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي، فيما يتواجد في خط الهجوم كل من عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو".

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