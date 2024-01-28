محمد صلاح: منتخب مصر سيتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر سيتأهل للدور النهائي من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر سيتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية، ويمكنكم تسجيل ذلك التوقع".

وأضاف: "أداء منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية دفع الجماهير للتوقع بالخروج المبكر، ولكن المنتخب نجح في العبور للدور ثمن النهائي".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "منتخبات إفريقيا أصبحت تتميز بالسرعة والقوة ويجب أن يتميز دفاعنا بالسرعة، ففي مباراة الرأس الأخضر كنا نهاجم بـ 5 لاعبين وندافع بـ 5 مهاجمين".