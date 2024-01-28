خالد جلال: شيكابالا من أساطير الزمالك.. والونش أهم مكاسب معسكر الإمارات

أشاد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد منحهم الفرصة لـ "معتمد جمال" لتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "من أهم مكاسب مباراة الرجاء المغربي، عودة محمود الونش لمستواه المعهود وأيضا تسجيله هدف، إلى جانب شيكابالا ومستواه المميز فهو لاعب من أساطير نادي الزمالك ولمساته سحرية".

وأضاف: "شيكابالا قائد بمعنى الكلمة ووصل إلى مرحلة النضج الكروي، والنجوم أصحاب المهارات يحتاجون إلى معاملة خاصة".