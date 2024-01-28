مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار محكمة العدل مكسب كبير للقضية الفلسطينية

تحدث السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك موجة عالية من الرأي العام العالمي أوروبي وأمريكي تؤيد الحقوق الفلسطيني".

وأضاف: "قرار محكمة العدل الدولية له أثر سياسي بعيد المدى ومكسب كبير للقضية الفلسطينية والموقف العربي والعالم"، مشيرا: "مطالبة محكمة العدل لإسرائيل بإجراءات محددة وتطلب تنفيذها وتعود للمحكمة خلال شهر لكي تقدم تقريرا عما نفذته لكي تتوقف عن التقل وإيذاء المدنيين هذه اجراءات تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف".

وأشار إلى ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف إطلاق النار في هذا لأن هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن "قرار محكمة العدل الدولية مكسب كبير للقضية الفلسطينية".