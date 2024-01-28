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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار محكمة العدل مكسب كبير للقضية الفلسطينية

السفير حمدي صالح
السفير حمدي صالح

تحدث السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

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ليبيا: قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل «عادل»

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إشادة حزبية وبرلمانية بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل..ونواب: اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967

وقال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك موجة عالية من الرأي العام العالمي أوروبي وأمريكي تؤيد الحقوق الفلسطيني".

 

وأضاف: "قرار محكمة العدل الدولية له أثر سياسي بعيد المدى ومكسب كبير للقضية الفلسطينية والموقف العربي والعالم"، مشيرا: "مطالبة محكمة العدل لإسرائيل بإجراءات محددة وتطلب تنفيذها وتعود للمحكمة خلال شهر لكي تقدم تقريرا عما نفذته لكي تتوقف عن التقل وإيذاء المدنيين هذه اجراءات تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف".

 

وأشار إلى ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف إطلاق النار في هذا لأن هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن "قرار محكمة العدل الدولية مكسب كبير للقضية الفلسطينية".

محكمة العدل الدولية

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