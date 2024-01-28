خبير: أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يجوز الاستئناف عليها.. فيديو

تحدث الدكتور محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال محمود مهران، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للدول ولا يجوز استئنافها"، لافتا إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة ينص على إلزامية الأحكام والقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية ويؤكد على عدم جواز استئنافها".

وأضاف المتخصص في القانون الدولي: "وفقا للمادة 94 التي تؤكد على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تنفيذ الأحكام بحسن نية.. إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".