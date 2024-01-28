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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 17358 طنا تشمل  9742 طن كلينكر و50 طن مولاس و 3880 طن يوريا و 3686 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39906 طن تشمل : 24600 طن ذرة و 1805 طن خشب زان و 2344 طن قمح و 8000 طن سكر و 3157 طن خردة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 174 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111964 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159280 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4977 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2682 شاحنة .

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