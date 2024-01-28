ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 17358 طنا تشمل 9742 طن كلينكر و50 طن مولاس و 3880 طن يوريا و 3686 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39906 طن تشمل : 24600 طن ذرة و 1805 طن خشب زان و 2344 طن قمح و 8000 طن سكر و 3157 طن خردة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 174 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111964 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159280 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4977 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2682 شاحنة .