مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

قال هاني الفخراني المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز ببطولة إفريقيا نعد الجمهور أن مشاركتنا في الأولمبياد لن تكون مجرد مشاركة مشرفة وإنما نريد كتابة التاريخ.

واضاف هاني الفخراني المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي “ علي زين تحامل على إصابته وغامر بمشاركته وكذلك يحيى خالد، وحسن قداح ويحيى الدرع، هناك الكثير من اللاعبين الذين تحاملوا على أنفسهم من أجل المشاركة في كأس الأمم” .

وأوضح الفخراني كنا نشعر بالضيق في بداية البطولة بسبب ضعف الإقبال الجماهيري ولكن في مباراتي تونس والجزائر الوضع تغير تماما وكان ذلك نقطة فارقة بالنسبة لنا.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.