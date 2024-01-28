فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، السبت، أن فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك قوله: "هذا الطلب الذي تقدمت به فلسطين أتى بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الستين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومع الأردن ومصر وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وكانت جنوب إفريقيا أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية خلال وقت سابق هذا الشهر، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أودت بحياة ما يزيد على 26 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، واتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على القطاع.