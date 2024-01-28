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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد الأشعل مستشارا إعلاميا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بمجلس الوحدة الاقتصادية

الكاتب الصحفي احمد
الكاتب الصحفي احمد الأشعل

أصدر السفير أحمد الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية قرار بتعيين الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الأشعل مستشار إعلاميا للاتحاد.

يأتي ذلك في إطار رؤية السفير الحسني لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالاتحاد بخصوصا مع توجهه للاتحاد ليكون أحد آليات العمل العربي المشترك من خلال تعاون كامل مع كافة الهيئات والوزارات في الدول العربية، وتدشين مكاتب في الدول العربية للاتحاد.

وثمن الأشعل هذا القرار  الصادر من السفير الحسني خصوصا  أن اللجنة الاستشارية العليا تضم فى عضويتها الكثير من القامات والشخصيات العلمية والاقتصادية المهمة فى مصر والوطن العربي وأن التواجد وسط هذه المجموعة المتميزة يدعم العمل العربى المشترك .

وأضاف الاشعل أن هناك الكثير من الأفكار المتميزة التي يكمن تحقيقها بين الدول العربية فى حركة التجارة والتعاون فى مجالات الثورة الصناعية الكبرى وايضا تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية فى الصناعات التى تمتلكها كل دولة عربية .

يذكر أن الأشعل عمل في عدد من الصحف داخل وخارج مصر كما ترأس رئيس تحرير عدد من البرامج علي عدد من القنوات المصرية بالإضافة الي عملة كمستشار إعلامي للعديد من المؤسسات الإقتصادية العربية

الاتحاد العربي التزوير احمد الأشعل

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