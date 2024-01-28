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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 5 مواطنين على الأقل خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة من عدة مداخل، وداهم منزلين واحتجز عدداً من مركبات المواطنين أمام مبنى البلدية وسط البلد.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان البلدة وقوات الجيش الإسرائيلي في الشوارع، أطلق خلالها جنود الجيش الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت أيضاً قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عدة محلات تجارية وسط القرية.

 

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