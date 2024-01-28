شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

بين الحين والآخر، نصادف العديد من عجائب الطبيعة التي تجعلنا منبهرين من إبداع الخالق في خلقه.

انتشر مقطع فيديو لواحدة من هذه العجائب على نطاق واسع عبر تطبيق التغريدات X.

يوثق شلالات النار (يوزمايت) Yosemite Firefall، وكما يوحي الاسم، فإن هذا الشلال الناري ليس في الواقع نارًا ولكنه وهم تخلقه الشمس فوق شلال مرة واحدة في السنة.

وفقًا للموقع الرسمي ليوزمايت، اكتشف مصور مغامرات يُدعى جالين رويل هذه الظاهرة الشبيهة بالسقوط الناري صدفة في عام 1978.

وعندما كان رويل يقود سيارته خارج الوادي في ساوثسايد درايف، اكتشف هذا الشلال الصغير قبالة كتف إل كابيتان، حيث بدت المياه منصهرة في غروب الشمس.

وعندما اكتشفها سارع إلى تصويرها ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الظاهرة تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.

ومع ذلك، لا يمكن للمرء رؤيته إلا في شهر فبراير، عندما تتماشى الشمس تمامًا مع الشلال وتخلق هذا الوهم.