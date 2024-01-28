كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل لها، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يتخذ شكلاً من أشكال العمل العسكري المميت ضد كوريا الجنوبية في الأشهر المقبلة بعد أن تحول إلى سياسة العداء المفتوح.

وقدّر المسؤولون أن الخط المتشدد الذي اتخذه كيم في الآونة الأخيرة هو جزء من الاستفزازات الكورية الشمالية، لكن تصريحاته كانت أكثر عدوانية من التصريحات السابقة وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، بحسب هؤلاء المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أنهم لا يرون خطراً وشيكاً لحرب واسعة النطاق في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن كيم يمكن أن ينفذ ضربات بطريقة يعتقد أنها ستتجنب التصعيد السريع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشاروا إلى قصف كوريا الشمالية لجزيرة كورية جنوبية في عام 2010 كمثال، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار المدفعي، ما أدى إلى مقتل جنود من الجانبين بالإضافة إلى مدنيين في الجنوب، لكن الجيشين توقفا سريعاً حينها.

