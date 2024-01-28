عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل لها، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يتخذ شكلاً من أشكال العمل العسكري المميت ضد كوريا الجنوبية في الأشهر المقبلة بعد أن تحول إلى سياسة العداء المفتوح.

وقدّر المسؤولون أن الخط المتشدد الذي اتخذه كيم في الآونة الأخيرة هو جزء من الاستفزازات الكورية الشمالية، لكن تصريحاته كانت أكثر عدوانية من التصريحات السابقة وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، بحسب هؤلاء المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أنهم لا يرون خطراً وشيكاً لحرب واسعة النطاق في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن كيم يمكن أن ينفذ ضربات بطريقة يعتقد أنها ستتجنب التصعيد السريع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشاروا إلى قصف كوريا الشمالية لجزيرة كورية جنوبية في عام 2010 كمثال، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار المدفعي، ما أدى إلى مقتل جنود من الجانبين بالإضافة إلى مدنيين في الجنوب، لكن الجيشين توقفا سريعاً حينها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

ترشيحاتنا

فعلها فورًا.. إجراءات تحميك من اختراق WhatsApp واتساب

هل نظام الساعات المعتمدة بالجامعات ألغى درجات الرأفة؟ خبير يجيب

دعاء البرد والثلج .. ولماذا اشتكت النار إلى ربها؟

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن..اليوم

5 مشكلات.. أهم أسباب تأخر تشغيل السيارة

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلالات النار.. ولاية أمريكية تشهد ظاهرة غريبة| ما قصتها؟

عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ