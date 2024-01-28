"الأهرام": قرارات "العدل الدولية" خطوة في اتجاه يقود لإنهاء العدوان على غزة

أكدت صحيفة (الأهرام) أن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت /الجمعة/ بحق إسرائيل؛ تعد خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يقود إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع منذ شهور.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "خطوة في الاتجاه الصحيح" - إلى أن القرارات الاحترازية الملزمة؛ تطالب إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات، التي تحول دون وقوع جريمة الإبادة الجماعية وكذلك منع القتل العشوائى وحماية المدنيين، كما تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة الحصار، التي تفرضها على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ورأت الصحيفة أن هذه القرارات؛ تمثل أهمية كبيرة وتتطلب من إسرائيل تنفيذها، خاصة أن قرارات المحكمة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها، كما أن المحكمة طلبت من إسرائيل تقديم تقرير مفصل خلال شهر بما اتخذته من خطوات لتنفيذ قرارات المحكمة؛ وهو ما يعد تحولا مهما في اتجاه مراقبة ومحاسبة السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، ودفع إسرائيل نحو احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف الأفعال التى ارتكبتها خلال الفترة الماضية وتندرج تحت عناصر الإبادة الجماعية؛ وهو ما تنظر فيه المحكمة في حكمها النهائي، الذي قد يستغرق بعض الوقت، خاصة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا بارتكابها جرائم إبادة جماعية وتأكيدها قبول الدعوى، وأن المناطق الفلسطينية تحت ولاية المحكمة ومحمية بالقانون الإنسانى وباتفاقية منع الإبادة الجماعية.



وذكرت الصحيفة أنه رغم أن قرارات المحكمة لم تتضمن وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إلا أن تنفيذ إسرائيل لقرارات المحكمة يقود لوقف العدوان خاصة مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل وأمريكا الداعم الأساسى لها سياسيا وعسكريا وقانونيا.



وأكدت الصحيفة ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطها على الجانب الإسرائيلي؛ لتنفيذ قرارات المحكمة، وألا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن؛ لعرقلة صدور قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كدولة عضوة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لأن أى موقف أمريكى لا ينحاز للعدالة الدولية سوف يشجع حكومة الحرب الإسرائيلية على المضى قدما فى تعنتها واستمرار عدوانها على الشعب الفسلطيني، خاصة أن لإسرائيل تجربة طويلة فى عدم الالتزام بالقرارات الدولية.



وشددت الصحيفة على أن قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل بشأن عدوانها على غزة؛ يؤكد أنه لا توجد دولة فوق القانون، وأن إسرائيل أصبحت الآن في قفص العدالة الدولية، والمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطينى.

